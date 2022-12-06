"Нам не потрібен дозвіл ООН": у Вільнюсі зносять найбільший у Литві меморіал радянським воїнам

За словами мера Вільнюса, процес здійснюватиметься за західними стандартами. Він наголосив, що муніципалітет не має наміру звітувати перед Комітетом із прав людини ООН, який раніше заборонив демонтаж пам'ятника.

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У вівторок, 6 грудня, у столиці Литви Вільнюсі розпочали демонтаж найбільшого в країні меморіалу радянським воїнам, розташованого на Антакальському цвинтарі. Про це повідомляє місцеве агентство новин LRT.

Мер міста Реміґіюс Шимашюс наголосив, що весь процес буде здійснюватися за західними стандартами.

Пам'ятник радянським воїнам, що складається із шести гранітних стел, буде демонтований з усіма запобіжними заходами, щоб не пошкодити його. Роботи планується завершити за кілька тижнів.

[ + – ] Демонтаж меморіалу на Антакальському цвинтарі у Вільнюсі Фото: LRT

Влада Литви планувала провести демонтаж ще до 1 листопада цього року. Однак Комітет із прав людини ООН заявив, що поміщає меморіал під свій тимчасовий захист і закликав міську владу утриматися від знесення. Причиною такого рішення міжнародної організації стало звернення кількох громадян Литви, які ідентифікують себе як етнічних росіян. Д. Глазковас, Казімерас Юрайтіс, Тетяна Брандт та Анастасія Брандт поскаржилися в ООН на рішення муніципалітету Вільнюса про демонтаж меморіалу.

На їхню думку, це порушує права національних меншин у країні.

Після цього міністриня юстиції Литви Евеліна Добровольська сказала, що Литва оскаржуватиме рішення ООН, оскільки організація, за її словами, була введена в оману. Мер Вільнюса також наголосив, що знесення пам'ятника розпочнеться в листопаді, незважаючи на рекомендації комітету.

[ + – ] Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс Фото: LRT

"Є муніципальний дозвіл, і жодних інших дозволів не треба, у цьому немає потреби. Якщо ми все ще уявляємо собі, що ООН — це якийсь псевдо-Радянський Союз, від якого нібито треба отримувати дозволи, то це не так", — уточнив Шимашюс під час початку робіт на цвинтарі.

За його словами, він дуже радий тому, що міський муніципалітет не повинен звітувати перед ООН. Шимашюс розповів, що до міської влади не надходили скарги на знесення пам'ятника. Чиновник упевнений, що звернення до міжнародної організації — це просто спроба "заварити якусь кашу", але не дуже успішна.

Нагадаємо, Литва компенсує євреям 37 млн євро за конфіскацію майна під час Голокосту. За словами прем'єр-міністрині країни Інгріди Шимоніте, виплата компенсацій є "моральним боргом" литовців перед тими, хто втратив життя і майно.