"Нам не нужно разрешение ООН": в Вильнюсе сносят крупнейший в Литве мемориал советским воинам

По словам мэра Вильнюса, процесс будет осуществляться по западным стандартам. Он подчеркнул, что муниципалитет не намерен отчитываться перед Комитетом по правам человека ООН, который ранее запретил демонтаж памятника.

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Во вторник, 6 декабря, в столице Литвы Вильнюсе начали демонтаж крупнейшего в стране мемориала советским воинам, расположенного на Антакальнисском кладбище. Об этом сообщает местное новостное агентство LRT.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что весь процесс будет осуществляться по западным стандартам.

Памятник советским воинам, состоящий из шести гранитных стел, будет демонтирован со всеми мерами предосторожности, чтобы не повредить его. Работы планируется завершить через несколько недель.

[ + – ] Демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе Фото: LRT

Власти Литвы планировали провести демонтаж еще до 1 ноября этого года. Однако Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает мемориал под свою временную защиту и призвал городские власти воздержаться от сноса. Причиной для такого решения международной организации стало обращение нескольких граждан Литвы, которые идентифицируют себя как этнических русских. Д. Глазковас, Казимерас Юрайтис, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт пожаловались в ООН на решение муниципалитета Вильнюса о демонтаже мемориала.

По их мнению, это нарушает права национальных меньшинств в стране.

После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска сказала, что Литва обжалует решение ООН, так как организация, по ее словам, была введена в заблуждение. Мэр Вильнюса также подчеркнул, что снос памятника начнется в ноябре, несмотря на рекомендации комитета.

[ + – ] Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс Фото: LRT

"Есть муниципальное разрешение, и никаких других разрешений не надо, в этом нет нужды. Если мы все еще представляем себе, что ООН –– это какой-то псевдо-Советский Союз, от которого якобы надо получать разрешения, то это не так", –– уточнил Шимашюс во время начала работ на кладбище.

По его словам, он очень рад тому, что городской муниципалитет не должен отчитываться перед ООН. Шимашюс рассказал, что к городским властям не поступало жалоб на снос памятника. Чиновник уверен, что обращение в международную организацию –– это просто попытка "заварить какую-то кашу", но не очень успешная.

Напомним, Литва компенсирует евреям 37 млн евро за конфискацию имущества во время Холокоста. По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, выплата компенсаций является "моральным долгом" литовцев перед теми, кто потерял жизнь и имущество.