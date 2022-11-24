Литва компенсирует евреям 37 млн евро за конфискацию имущества во время Холокоста

По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, выплата компенсаций является "моральным долгом" литовцев перед теми, кто потерял жизнь и имущество. Деньги начнут выплачивать в 2024 году и продолжат на протяжении шести последующих лет.

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Сегодня, 24 ноября, Сейм Литвы проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий выплату компенсаций евреям за конфискованное имущество во время Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Как уточняется, Кабмин Литвы предложил выделить 37 млн евро для компенсаций за личное имущество, экспроприированное во время Холокоста.

Сейчас такие компенсации выделяются ежегодно, но только за имущество, которое было изъято в прошлом столетии у еврейских религиозных общин. Соответствующий закон о компенсации доброй воли в Литве был принят в 2011 году.

"Почему этот вопрос важен? Это важно не только как определенный моральный долг перед теми, кто потерял жизнь и имущество во время Холокоста, но и как определенное международное обязательство Литвы", –– прокомментировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая представляла законопроект членам Сейма.

По ее словам, принятие поправок в действующее законодательство "закроет вопрос" с компенсацией за экспроприированное имущество.

Ожидается, что выплата компенсаций начнется в 2024 году и продолжится на протяжении шести последующих лет –– до 2030 года.

Заявки на получение компенсации в литовский Фонд доброй воли можно будет отправлять до конца 2023 года. Это могут сделать как сами пострадавшие люди, так и их наследники с учетом предоставления подтверждающих документов.

Законопроект в первом чтении поддержали 85 депутатов, двое были против, еще девять парламентариев воздержались.

Во время Холокоста погибло около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев. Наибольший размах истребление евреев в Литве приобрело в период с июня по декабрь 1941 года.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Киев не получит ЗРК NASAMS из-за инцидента в Польше. Вместо этого Литва готова передать партию боеприпасов для САУ PzH 2000.

Ранее Фокус писал, что Литва собрала деньги на морские дроны для Украины.