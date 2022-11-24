Литва компенсує євреям 37 млн євро за конфіскацію майна під час Голокосту

За словами прем'єр-міністрині країни Інґріди Шимоніте, виплата компенсацій є "моральним боргом" литовців перед тими, хто втратив життя і майно. Гроші почнуть виплачувати у 2024 році та продовжать протягом шести наступних років.

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Сьогодні, 24 листопада, Сейм Литви проголосував у першому читанні за законопроєкт, який передбачає виплату компенсацій євреям за конфісковане майно під час Другої світової війни. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Як уточнюється, Кабмін Литви запропонував виділити 37 млн євро для компенсацій за особисте майно, експропрійоване під час Голокосту.

Наразі такі компенсації виділяються щорічно, але лише за майно, яке було вилучено в минулому столітті у єврейських релігійних громад. Відповідний закон про компенсацію доброї волі у Литві було ухвалено в 2011 році.

"Чому це питання важливе? Це важливо не тільки як певний моральний обов'язок перед тими, хто втратив життя і майно під час Голокосту, але і як певне міжнародне зобов'язання Литви", — прокоментувала прем'єр-міністриня Литви Інґріда Шимоніте, яка представляла законопроєкт членам Сейму.

За її словами, прийняття поправок до чинного законодавства "закриє питання" з компенсацією за експропрійоване майно.

Очікується, що виплата компенсацій розпочнеться у 2024 році й триватиме протягом шести наступних років — до 2030 року.

Заявки на отримання компенсації до литовського Фонду доброї волі можна буде надсилати до кінця 2023 року. Це можуть зробити як самі постраждалі люди, так і їхні спадкоємці з урахуванням надання підтверджувальних документів

Законопроєкт у першому читанні підтримали 85 депутатів, двоє були проти, ще дев'ять парламентаріїв утрималися.

Під час Голокосту загинуло майже 90% із приблизно 208 тис. литовських євреїв. Найбільшого розмаху винищення євреїв у Литві набуло в період із червня по грудень 1941 року.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Київ не отримає ЗРК NASAMS через інцидент у Польщі. Натомість Литва готова передати партію боєприпасів для САУ PzH 2000.

Раніше Фокус писав, що Литва зібрала гроші на морські дрони для України.