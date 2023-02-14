У Харківській області може з'явитися село Залужне: депутати звернулися до парламенту (мапа)

Згідно з проєктом рішення, громадськість та місцеві народні обранці вимагають змінити назву населеного пункту. Проте зробити це може лише Верховна Рада України.

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Депутати Харківської обласної ради 14 лютого проголосували за те, щоб звернутися до Верховної Ради України з проханням про перейменування села Ватутіне Харківського району на Залужне, мабуть, на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Харківської облради.

Згідно з документом, раніше до облради звернулися депутати Нововодолазької селищної ради з проханням перейменувати село Ватутіне, яке входить до складу їхньої громади. Також у проєкті рішення зазначається, що рішення депутатів було, зокрема, продиктовано думкою громадськості.

Фото: Google Maps

У "Вікіпедії" зазначено, що Ватутіне було збудовано після закінчення Другої світової війни як селище та названо на честь радянського генерала Миколи Ватутіна, убитого героям ОУН-УПА. У березні 2009 року статус селища змінили на село.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві у Маріїнському парку біля Верховної ради демонтували пам'ятник радянському герою Миколі Ватутіну.

Також нагадаємо, 30 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія має намір перейменувати тимчасово окупований Маріуполь на Жданов. За словами Андрющенка, Маріуполь повернеться разом з українськими військовими та своїми жителями.

Раніше, у грудні 2022 року, у Сеймі Литовської Республіки проголосували за "закон про десовєтизацію", який забороняє пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів. З громадських місць Литви приберуть пам'ятники та меморіальні об'єкти, що нагадують про СРСР чи нацистську Німеччину.