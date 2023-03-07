Начальник ГУР МО Буданов особисто штурмував село Руська Лозова на Харківщині – командир Kraken (відео)

Операція із зачистки населеного пункту в Харківській області розпочалася із селища Лісове у "сірій зоні". Бійці спецпідрозділу Kraken кажуть, що з першого разу "зайти не вдалося" — ЗС РФ перекрили дорогу протипіхотними мінами.

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Начальник Головного розвідуправління (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов приїжджав на операцію зі звільнення від російських окупантів села Руська Лозова Харківської області. Про це йдеться у репортажі видання "Українська правда", який опублікували 7 березня.

Журналісти розмовляли з командиром спецпідрозділу Kraken із позивним "Віто", офіцерами ГУР Костянтином Немічовим (колишній боєць "Азова", голова харківського "Нацкорпусу") та Сергієм Величком із позивним "Чилі" (ветеран "Азова").

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"Наразі можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм", – розповів Віто.

Інших подробиць участі Буданова у спецоперації він не навів.

Як звільняли село Руська Лозова

Операція зі звільнення села, як кажуть бійці, почалася з селища Лісове в "сірій зоні" на височині. "Чилі" зазначив, що з першого разу зайти не вдалося.

"Росіяни встигли перекрити дорогу "пемками" (протипіхотними мінами), зв'язаними мотузками. Плюс вони відпрацювали артилерією. У нас були "двохсоті" і поранені. Довелося згорнути операцію і доопрацювати її", — пояснив він.

Перед другою спробою група розвідників зайшла в село і привела місцевого колаборанта, від якого дізналися подробиці про сили росіян. У "Кракена" було 200-220 осіб, які висунулися пішки через ліс, згадав "Віто".

"Поки ми здійснювали відволікаючий маневр, командир батальйону "Скіф" зайшов із піхотою через правий фланг, зайняв певні сектори, після чого почали зачистку", — додав командир спецпідрозділу.

За словами "Скіфа", бійці заходили на позиції ворога через лісовий масив уночі і несли з собою стрілецьку зброю, гранатомети і пару ПТУРів.

"Йшли кладовищем, зачищали вулиці, рухалися в центр, де була церква. Я вибрав її як наш опорний пункт. За словами агентури, це була єдина будівля з добротним підвалом, де можна було сховатися", — зауважив він.

Нагадаємо, що 29 квітня минулого року журналіст, колишній член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповідав про спецоперацію зі звільнення Руської Лозової. За його даними, вона проводилася під керівництвом командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Війська РФ не перестають атакувати Харківську область. Наприкінці лютого окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району, в результаті 3 особи постраждали, ще 2 опинилися під завалами.

Фокус 14 лютого писав, що Харківська облрада проголосувала за звернення до Верховної Ради України з проханням про перейменування села Ватутіне на Залужне.