Предвестник конца войны: Буданов рассказал о решающей битве между Украиной и РФ

По словам главы ГУР, Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. При этом решающая битва между странами произойдет уже этой весной.

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия сойдутся в решающей битве уже весной 2023 года. По его словам, она станет последней перед окончанием войны. Об этом Буданов рассказал в интервью издание USA Today.

Глава ГУР отметил, что Россия растратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружений и материалов.

"Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную субординацию", — сказал он.

Также, по словам Буданова, война не закончится, пока украинский Крым на Черном море не будет освобожден от России. Он отклонил предложения о перемирии некоторых влиятельных общественных и политических деятелей на Западе, которые утверждают, что, поставляя все больше тяжелых вооружений Украине, НАТО рискует втянуться в более широкую войну с РФ.

"Этот конфликт уже перерос в экзистенциальную войну между Россией и Западом. Да, Запад не участвует в этой войне со своими военными. Но они дают нам оружие, чтобы мы могли использовать его в бою. Победа над Россией — это общая победа. И если Украина падет — хотя маловероятно — это поражение всей западной цивилизации", — сказал Буданов.

Также Буданов говорил, что Китай не рассматривает передачу вооружения для России. По словам главы ГУР, Россия пытается купить "что угодно и где-нибудь", потому что у нее значительные проблемы с вооружением. Однако некоторые страны решили отказать в такой услуге, в частности, Сербия.

Кроме того, по его словам, 40% от всех украинцев в плену РФ являются гражданскими. Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

Буданов высказался о планах Путина дестабилизировать Молдову. Российская Федерация намерена свернуть там конституционную власть. С этой целью они применили целый ряд мер, однако все они потерпели крах.