Провісник кінця війни: Буданов розповів про вирішальну битву між Україною та РФ

За словами голови ГУР, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. При цьому вирішальна битва між країнами відбудеться вже цієї весни.

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Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія зійдуться у вирішальній битві вже навесні 2023 року. За його словами, вона стане останньою перед закінченням війни. Про це Буданов розповів в інтерв'ю видання USA Today.

Глава ГУР зазначив, що Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів.

"Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свою воєнну субординацію", — сказав він.

Також, за словами Буданова, війна не закінчиться, доки український Крим на Чорному морі не буде звільнений від Росії. Він відхилив пропозиції щодо перемир'я деяких впливових громадських та політичних діячів на Заході, які стверджують, що, доставивши все більше важких озброєнь Україні, НАТО ризикує втягнутися у ширшу війну з РФ.

"Цей конфлікт вже переріс у екзистенційну війну між Росією та Заходом. Так, Захід не бере участі у цій війні зі своїми воєнними. Але вони дають нам зброю, щоб ми могли використати її в бою. Перемога над Росією — це спільна перемога. І якщо Україна впаде — хоча малоймовірно — це поразка всієї західної цивілізації", — сказав Буданов.

Також Буданов говорив, що Китай не розглядає передачі озброєння для Росії. За словами голови ГУР, Росія намагається купити "що завгодно і де завгодно", бо має значні проблеми із озброєнням. Однак деякі країни вирішили відмовити у такій послузі, зокрема Сербія.

Крім того, за його словами, 40% усіх українців у полоні РФ є цивільними. Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти та різних комунальних служб.

Буданов висловився про плани Путіна дестабілізувати Молдову. Російська Федерація має намір згорнути там конституційну владу. З цією метою вони застосували цілу низку заходів, проте всі вони зазнали краху.