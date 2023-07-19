ГУР получит "неуловимые" дроны EOS С VTOL: разведчики назвали их преимущества (видео)

Кирилл Буданов заявил, что такие беспилотники очень нужны украинской армии. EOS С VTOL уже успел хорошо показать себя на войне в Украине.

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Главное управление украинской разведки в скором времени получит партию разведывательных беспилотников EOS С VTOL. Об этом сообщил глава ведомства Кирилл Буданов в среду, 19 июля.

"Они нам действительно нужны", — сказал Буданов.

В ГУР уточнили, что уже имеют опыт работы с EOS С VTOL и беспилотные комплексы хорошо зарекомендовали себя, помогая военным выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы ВС РФ и их техники. Ведомство планирует получить 5 наземных станций управления и 15 БПЛА. На это нужно 120 млн грн, которые сейчас собирают волонтеры.

Технические характеристики EOS С VTOL

назначение — разведывательный БПЛА;

разработчик — Threod Systems (Эстония);

стоимость — от €165 тыс.

особенности — вертикальный взлет и посадка;

оснащение — электрическая силовая установка, инфракрасные камеры, подвес с Full-HD;

дальность связи — 50 км;

скорость — до 110 км в час;

полезная нагрузка — 1 кг;

время работы — 2 ч.

Гибридная конструкция позволяют дрону взлетать и приземляться в сложных условиях и практически на любой местности. Также беспилотный летальный аппарат может взлетать, подобно вертолету, а вот в воздухе планирует, как полноценный самолет.

EOS С VTOL тяжело обнаружить технике противника, так как тепловой след от этого беспилотника минимальный. Кроме того БПЛА оснащен современной камерой, которая позволяет "видеть" и находить цель на расстоянии 15 километров. Дрон может выполнять боевые задачи при экстремальных температурах: от −20 С° до 50 С.

Напомним, в июле 2022 украинские военные получили новые дроны, в том числе и EOS С VTOL. Разведывательные беспилотники такого типа с лета прошлого года успешно выполняют задачи на фронте сразу в нескольких подразделениях.

А в июне 2022 года Фокус писал о том, что какое оружие передала Литва Украине. Среди этого списка были и шесть БПЛА EOS C VTOL эстонского производства, купленных на деньги, собранные в ходе краудфандинговых кампаний Тапинаса. Их назвали в честь литовской богини смерти – Magyla.