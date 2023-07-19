ГУР отримає "невловимі" дрони EOS С VTOL: розвідники назвали їхні переваги (відео)

Кирило Буданов заявив, що такі безпілотники дуже потрібні українській армії. EOS С VTOL уже встиг добре показати себе на війні в Україні.

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Головне управління української розвідки незабаром отримає партію розвідувальних безпілотників EOS С VTOL. Про це повідомив глава відомства Кирило Буданов у середу, 19 липня.

"Вони нам дійсно потрібні", — сказав Буданов.

У ГУР уточнили, що вже мають досвід роботи з EOS С VTOL, і безпілотні комплекси добре зарекомендували себе, допомагаючи військовим виконувати бойові завдання зі знищення живої сили ЗС РФ та їхньої техніки. Відомство планує отримати 5 наземних станцій управління і 15 БПЛА. На це потрібно 120 млн грн, які зараз збирають волонтери.

Технічні характеристики EOS С VTOL

призначення — розвідувальний БПЛА;

розробник — Threod Systems (Естонія);

вартість — від €165 тис.

особливості — вертикальний зліт і посадка;

оснащення — електрична силова установка, інфрачервоні камери, підвіс із Full-HD;

дальність зв'язку — 50 км;

швидкість — до 110 км на годину;

корисне навантаження — 1 кг;

час роботи — 2 год.

Гібридна конструкція дає змогу дрону злітати й приземлятися в складних умовах і практично на будь-якій місцевості. Також безпілотний літальний апарат може злітати, подібно до гелікоптера, а ось у повітрі планує, як повноцінний літак.

EOS С VTOL важко виявити техніці противника, оскільки тепловий слід від цього безпілотника мінімальний. Крім того БПЛА оснащений сучасною камерою, яка дає змогу "бачити" і знаходити ціль на відстані 15 кілометрів. Дрон може виконувати бойові завдання за екстремальних температур: від -20 С° до 50 С.

Нагадаємо, у липні 2022 року українські військові отримали нові дрони, зокрема й EOS С VTOL. Розвідувальні безпілотники такого типу з літа минулого року успішно виконують завдання на фронті одразу в кількох підрозділах.

А в червні 2022 року Фокус писав про те, що яку зброю передала Литва Україні. Серед цього списку були й шість БПЛА EOS C VTOL естонського виробництва, куплених на гроші, зібрані під час краудфандингових кампаній Тапінаса. Їх назвали на честь литовської богині смерті — Magyla.