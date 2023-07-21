"Это наша цель": Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть "нейтрализован" (видео)

Как отмечает украинский лидер, россияне соорудили Керченский мост незаконно, поэтому для Киева он является "враждебным объектом".

Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности 21 июля.

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона", — констатировал глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что российские оккупанты нарушили международное право, соорудив мост через Керченский пролив.

"Это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — заключил Владимир Зеленский.

Зеленский выступил на Аспеновском форуме по безопасности (02:26)

Атака на Крымский мост

Напомним, в ночь на 17 движение на Керченском мосту было остановлено в связи с тем, что 145-я опора со стороны Краснодарского края обвалилась. Местные жители заявили, что слышали посреди ночи громкие взрывы.

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть все детали по поводу взрыва на Крымском мосту после победы в войне с РФ. Спикера СБУ Артема Дехтяренко также напомнил, что нормы ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

Как отмечает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, Если Крымский мост будет или полностью разрушен, или частично поврежден, тогда российские оккупанты будут покинуть ряд оккупированных территорий Украины.

Аналитики ISW также указали на то, что взрыв на Крымском мосту усугубит ситуацию с логистикой российских войск на юге Украины. По словам экспертов, Крымский мост является единственным логистическим маршрутом для снабжения большой группировки войск на Юге Украины.