"Не Контакт-1": на американских БМП M2 Bradley заметили динамическую защиту (видео)

Украинские БМП получили систему BRAT, которая должна усилить защиту от различных противотанковых средств.

На американские БМП M2 Bradley начали устанавливать динамическую защиту BRAT. Соответствующее видео опубликовал украинский военный в TikTok.

Боец показал ролик, на котором видно, как тренируются украинские военные на американской БМП M2A2 Bradley вне боев. Как минимум на одной машине установили динамическую защиту, которую редко можно видеть на западной технике.

Что известно о BRAT?

BRAT или Bradley Reactive Armor Tiles — это американская динамическая защита. Она создана специально для боевой машины пехоты M2 Bradley. Поэтому она не несет угрозы для экипажа, как это бывает, когда на легкобронированную технику ставят "Контакт-1" или другую советскую динамическую защиту. Обычно такие примеры фиксируются в российских войсках.

Разработчик General Dynamcis Ordnance and Tactical Systems адаптировал динамическую защиту для Bradley. Таким образом дополнительная защита должна предоставить лучшую защиту от противотанковых средств поражения. В США начали использовать BRAT на БМП во время войны в Ираке, чтобы увеличить выживаемость машин во время вражеских засад.

M2 Bradley с динамической защитой

"Когда боевые машины оснащены реактивными бронеплитами, они лучше выдерживают прямые попадания различных противотанковых боеприпасов, в том числе реактивных гранатометов с плеча, которые преобладают в современной зоне боевых действий", — пояснила Мария Хазлетт, специалист по контракту с ACC-New Jersey.

Напомним, 20 июля СМИ показали, как украинская армия ремонтирует поврежденные M2 Bradley прямо на поле боя.

18 июля в Минобороны показали результативный экипаж БМП Bradley, который уничтожил 2 танка в одном бою.