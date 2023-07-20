Есть узкие места: как украинская армия ремонтирует поврежденные M2 Bradley, — WP (фото)

Украинские военные в поле ремонтируют американские БМП, но когда этого невозможно сделать, Bradley отправляют на восстановление в Польшу.

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47-я отдельная механизированная бригада "Магура" получила на вооружение американские БМП Bradley, которые уже используются во время боевых действий. Из-за огромных площадей заминированных территорий, часть из них нуждается в ремонте. Газета Washington Post опубликовала репортаж, как восстанавливают машины.

С начала наступательных действий несколько машин получили повреждения различной степени. Большую часть из них вернули на поле боя после полевого ремонта. Если же повреждения слишком серьезные, то технику отправляют на восстановление в Польшу, отмечают журналисты.

Иногда на ремонт Bradley уходит всего несколько часов Фото: The Washington Post

В американской армии БМП считают уничтоженной, если ее невозможно отремонтировать — это называют "катастрофическим уничтожением". В таких случаях военные все равно по возможности пытаются снять с машины уцелевшие детали.

Потери западной техники на поле боя были ожидаемыми. Однако украинские военные отмечают, что Bradley имеет чрезвычайно высокий уровень защиты. Даже после подрыва на минах, машина сохраняет жизнь экипажа, который состоит из 3 бойцов и 6 десантников.

В издании отмечают, что большинство поврежденных машин, которые они видели на ремонте, были повреждены взрывами мин. По словам бойца с позывным CZ, россияне установили сотни тысяч мин. Поэтому ВСУ изменили тактику и атакуют малыми группами, а не проводят общевойсковые операции.

Украинский военный отдыхает на гуслях от БМП Фото: The Washington Post

Иногда ремонт M2 Bradley может длиться всего несколько часов, иногда же он может длиться днями. Некоторые же машины имеют пометку "донорские", что означает, что из них можно брать детали для ремонта других Bradley. Затем "донорская" машина заполняется сломанными деталями и отбывает на ремонт в Польшу.

Военные жалуются, что иногда им не хватает деталей для ремонта. Потому что для восстановления надо запрос к старшему командиру, который имеет ограниченное количество запчастей.

Чем меньше транспортных средств нужно отправить в Польшу на капитальный ремонт, тем "больше спасенных жизней", сказал "Маз". Войска не могут позволить себе ждать неделями, пока Bradley вернется на линию фронта. Однако в издании отмечают, что иногда США поставляют новые машины на замену тех, которые отправляют на ремонт, чтобы военные не теряли время.

Напомним, 18 июля в Минобороны показали результативный экипаж БМП Bradley, который уничтожил 2 танка в одном бою.

17 июля командир экипажа Bradley отметил чрезвычайную выживаемость БМП в условиях боев.