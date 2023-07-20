Є вузькі місця: як українська армія ремонтує пошкоджені M2 Bradley, – WP (фото)

Українські військові у полі ремонтують американські БМП, але коли цього неможливо зробити, Bradley відправляють на відновлення в Польщу.

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47-ма окрема механізована бригада "Маґура" отримала на озброєння американські БМП Bradley, які вже використовуються під час бойових дій. Через величезні площі замінованих територій, частина з них потребує ремонту. Газета Washington Post опублікувала репортаж, як відновлюють машини.

З початку наступальних дій декілька машин отримали пошкодження різного ступеня. Більшу частину з них повернули на поле бою після польового ремонту. Якщо ж пошкодження занадто серйозні, то техніку відправляють на відновлення у Польщу, зазначають журналісти.

Інколи на ремонт Bradley йде усього декілька годин Фото: The Washington Post

В американській армії БМП вважають знищеним, якщо її неможливо відремонтувати — це називають "катастрофічним знищенням". В таких випадках військові все одно за можливості намагаються зняти з машини вцілілі деталі.

Втрати західної техніки на полі бою були очікуваними. Проте українські військові відзначають, що Bradley має надзвичайно високий рівень захисту. Навіть після підриву на мінах, машина зберігає життя екіпажу, який складається 3 бійців та 6 десантників.

У виданні зазначають, що більшість пошкоджених машин, які вони бачили на ремонті, були пошкоджені вибухами мін. За словами бійця з позивним CZ, росіяни встановили сотні тисяч мін. Тому ЗСУ змінили тактику й атакують малими групами, а не проводять загальновійськові операції.

Українській військовий відпочиває на гуслі від БМП Фото: The Washington Post

Інколи ремонт M2 Bradley може тривати лише кілька годин, іноді ж він може тривати днями. Деякі ж машини мають позначку "донорські", що означає, що з них можна брати деталі для ремонту інших Bradley. Потім "донорська" машина заповнюється зламаними. деталями й відбуває на ремонт в Польщу.

Військові жаліються, що подекуди їм не вистачає деталей для ремонту. Тому що для відновлення треба запит до старшого командира, який має обмежену кількість запчастин.

Чим менше транспортних засобів потрібно відправити до Польщі на капітальний ремонт, тим "більше врятованих життів", сказав "Маз". Війська не можуть дозволити собі чекати тижнями, поки Bradley повернеться на лінію фронту. Проте у виданні зазначають, що інколи США постачають нові машини на заміну тих, які відправляють на ремонт, щоб військові не втрачали час.

Нагадаємо, 18 липня в Міноборони показали результативний екіпаж БМП Bradley, який знищив 2 танки в одному бою.

17 липня командир екіпажу Bradley відзначив надзвичайну виживаність БМП в умовах боїв.