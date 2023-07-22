Удар по складам и нефтебазе: в ВСУ подтвердили успешную атаку по военным объектам в Крыму (видео)

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о детонации боеприпасов на территории военного склада в Красногвардейском районе. Также было принято решение об эвакуации местных жителей в пятикилометровой зоне.

В результате удара БПЛА по военному складу на территории временно оккупированного Крыма произошла детонация боеприпасов. В связи с этим местные "власти" проводят эвакуацию населения в радиусе 5 км. Об этом 22 июля заявил "глава" полуострова Сергей Аксенов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Тем гражданам, которые имеют родственников было рекомендовано выехать к ним.

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил Аксенов.

Кроме того в связи с инцидентом была приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки", — добавил Аксенов.

Тем временем российские военкоры оспаривают версию удара по территории Крыма с помощью беспилотников. Канал "Рыбарь" сообщил, что сегодняшний удар по Крыму наносился британскими ракетами Strom Shadow. Другие российские паблики согласились с этим предположением.

"Можем подтвердить, что характерный звук пролета данных ракет был слышен над российскими позициями в Херсонской области незадолго до взрывов в Крым", — пишет "Военный осведомитель".

Реакция Вооруженных сил Украины

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили сегодняшнюю успешную работу по нефтебазе и складам РФ в Крыму.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейском районе АР Крым)" — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля стало известно об атаке БПЛА по объектам на территории временно оккупированного Крыма. Сообщалось, что беспилотники ударили по аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем.