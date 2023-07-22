Могут эвакуировать раненых: Великобритания предоставит Украине дроны Malloy (видео)

Беспилотники Malloy могут перемещать технику, оружие и даже раненых с линии фронта, и являются частью пакета помощи Британии Украине.

Министерство обороны Великобритании провело демонстрацию эвакуации военного персонала, используя передовой квадрокоптер Malloy. Эти инновационные дроны были включены в гуманитарный пакет помощи, предоставленный Великобританией для Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Facebook.

"Беспилотные летательные аппараты, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перемещать технику, оружие и даже раненых с линии фронта, и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", — говорилось в сообщении Минобороны Великобритании.

На записи видео наглядно продемонстрирована операция, в ходе которой беспилотный квадрокоптер, закрепленный в специальной подвесной трубке, перевозит раненого военного. Квадрокоптер аккуратно приземляется в заранее указанной точке, где готовы приветствовать его товарищи, готовые оказать необходимую помощь.

Подробнее о дронах Malloy

Дроны Malloy производит компания Malloy Aeronautics. Эти беспилотники имеют три модели — T150, T400 и T80. На видео Минобороны Британии показана работа дрона T400. Эта модель способна поднимать 180 кг при любой погоде и доставлять груз в любую указанную точку.

Дрон имеет съемные батареи для подзарядки, поэтому не нужно ждать часами, пока он подзарядится. Также модель T400 имеет резервную систему авионики, привода и аккумулятора, что позволяет вам сосредоточиться на задании, а не на транспортном средстве.

К тому же дрон имеет вертикальный взлет, дальность полета до 70 км и 35 минут может работать в автономном режиме.

Напомним, что впервые Правительство Великобритании приняло решение отправить Украине беспилотники Malloy, которые смогут доставлять оборудование на передовую в мае 2022 года.

А также датские беспилотники для разминирования входят в 11 пакет помощи Украине. Они оснащены сканерами, которые обнаруживают магнитные аномалии в земле, воде и ее поверхности. Сообщается, что они способны "увидеть" любые металлические предметы на глубине до трех метров.