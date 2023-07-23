"Карту я покажу": Лукашенко снова рассказал Путину, откуда готовится нападение на Беларусь (видео)

Александр Лукашенко пообещал президенту РФ показать направления, на которых польские Вооруженные силы "готовят почву" для нападения на Беларусь. По его мнению, угроза со стороны Польши есть и для западных регионов Украины.

Белорусский политик Александр Лукашенко снова убежден, что на Беларусь готовится нападение, но на этот раз со стороны Польши. Видео с соответствующим его разговором с президентом России Владимиром Путиным опубликовал 23 июля Фокус.

"Они начали подключать Польшу и активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. (...) Карту я покажу, мы все это видим", — сказал лидер Беларуси.

По его словам, польские войска "готовят почву" для нападения. В частности, две бригады якобы разместились вблизи границы с Беларусью: одна якобы находится в 40 километрах от города Брест, другая — в 100 километрах от города Гродно.

Лукашенко объяснил, что польские армейцы якобы находились на расстоянии 500 километров от границы, однако недавно были переброшены.

Но кроме Беларуси польские войска, по мнению белорусского политика, угрожают и западным областям Украины. В случае риска аннексии земель лидер пообещал помочь украинцам.

Напомним, 11 марта 2022 года Александр Лукашенко прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора политик заявил, что Кремль нанес "превентивный удар", и пообещал показать привезенную карту с четырьмя позициями.

Также во время переговоров с Владимиром Путиным 23 июля лидер Беларуси пожаловался на бойцов ЧВК "Вагнер". Как он рассказал, наемники требуют "экскурсию в Варшаву и Жешув" для мести за поставки вооружения ВСУ.