Танковый кулак "Кракена": в ГУР показали эффектные кадры тренировки экипажей (фото, видео)

По словам бойцов подразделения, обучение на полигонах позволить повысить боевую эффективность украинских танкистов.

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Kraken Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины показало обучение танковых экипажей на полигонах. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Kraken 23 июля.

На опубликованных кадрах украинские танкисты проходят боевое слаживание для более эффективной работы на фронте.

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"Системные слаживания и обучение на полигонах — залог успеха в наступательных операциях на фронте", — отметили в сообщении подразделения Kraken.

Спецподразделение Kraken сформировано ветеранами полка "Азов", офицерами ГУР МОУ, ультрас и добровольцами в марте 2022 года в Харькове. По своей численности эквивалентен полку. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Kraken является "одним из самых боеспособных подразделений" в Украине.

Напомним, 22 июля командование Десантно-штурмовых войск показало возможности британских танков Challenger 2 на вооружении ВСУ.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что украинская армия получила первую партию танков Leopard 1A5 из Германии.