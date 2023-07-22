Украинские десантники показали возможности британских танков Challenger 2 (видео)

Британские танки уже служат украинской армии. Бойцы отмечают оптику, удобство и боевые возможности бронетехники.

Related video

Командование Десантно-штурмовых войск показало возможности британских танков Challenger 2 на вооружении ВСУ. Видео опубликовала пресс-служба 22 июля.

Танки Challenger 2 поступили на вооружение в Десантно-штурмовые войска. Военные на полигонах показали возможности британских основных боевых танков. Десантники довольны возможностями машин: высокий уровень проходимости, маневренность и хорошая боевая мощь.

"Впечатления замечательные — как на учениях, так и в действии", — отметили бойцы.

Сейчас в открытом доступе нет свидетельств о привлечении британских танков Challenger 2 для боев против российских захватчиков. Всего Великобритания передала в украинскую армию 14 танков. Страна стала первой, кто решил передать западные танки в ВСУ.

Challenger 2 — это основной боевой танк третьего поколения. Над его созданием работала компания Vickers Defence Systems. Машина считается одной из самых защищенных в мире. Характерным отличием британского танка является 120-мм пушка L30A1. Она ведет стрельбу безосколочными фугасными и бронебойными оперенными снарядами. Также в машине есть специальное устройство для кипячения чая или продуктов питания.

Важно

Танк Challenger 2. Что известно о британской машине, и как она поможет ВСУ

Напомним, 19 июля в отчете Минобороны Британии сообщили о намерениях модернизировать Challenger 2 после изучения российских трофеев.

20 июня в ВСУ впервые показали первые фото Challenger 2 на вооружении.