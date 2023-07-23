"Близко к россиянам": Арестович заявил о дефиците авто, пулеметов и автоматов в ВСУ (видео)

По словам бывшего советника ОП, проблемы со снабжением защитников Украины сопоставимы с проблемами оккупационных войск. В некоторых бригадах ничего нет вообще: на бригаду шесть машин — в лучшем случае.

Бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ не хватает не только высокотехнологичных вооружений, но и базовых элементов снабжения, как то: автомобилей, пулеметов, минометов и даже стрелкового оружия. Об этом он сказал во время стрима, запись которого опубликована на YouTube.

Сложности, с которыми столкнулись ВСУ, не ограничиваются отсутствием истребителей F-16 или дальнобойных ракет ATACMS, уточнил Арестович.

Арестович — о том, что армии не хватает элементарных вещей, а не только F-16 и Atacms, смотреть с 21:35

"У нас же существует иллюзия, что армии не хватает F-16 и ATACMS, а так бы мы огого! Проблема совсем в другом: не хватает элементарного. Нету машин просто, на бригаду шесть машин — это за счастье", — сказал он.

Бывший советник ОП также добавил, что ощущается недостаток в пулеметах, минометах и стрелковом оружии.

"Считается, вот сейчас "Атакамсы" — какой там х*рен: ничего нет вообще в некоторых бригадах. Мы говорим, что россияне с ружбайками там 37-го года, так у нас… мы не то что бы… но очень близко", — отметил Арестович.

Он также сказал, что некоторые чиновники до сих пор не перешли на военное администрирование и живут мирной жизнью. При этом сделал жест рукой, будто беззаботно держит сигарету между пальцев.

Напомним, что в ближайшие недели боеприпасы двойного действия DPICM заменят осколочно-фугасные снаряды ВСУ. Появление новых вооружений, по словам экс-советника главкома ВСУ Дэниела Райса, приведет к скачку в статистике потерь российских войск.

Также сообщалось, что в ГУР показали кадры тренировки экипажей. По словам бойцов подразделения Kraken, обучение на полигонах повысит боевую эффективность украинских танкистов.