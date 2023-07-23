Изменят ход войны: в ближайшие недели DPICM заменят осколочно-фугасные снаряды ВСУ, — СМИ

По словам Дэниела Райса, экс-специального советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, боеприпасы двойного назначения, которые появятся на вооружении Украины, охватывают значительную площадь — и приведут к скачку в статистике потерь российских войск.

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В скором времени российские потери будут расти еще быстрее, по мере того, как Украина будет применять поставленные США кассетные боеприпасы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на бывшего советника ВСУ.

Представители Вашингтона также заявили, что Киев эффективно использует новую разновидность оружия против сил РФ.

"Даже последние несколько дней показали, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения) "меняют правила игры", — заявил Дэниел Райс, бывший специальный советник главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного.

В ближайшие недели DPICM заменят осколочно-фугасные снаряды, ранее переданные Украине, что значительно увеличит урон, который украинские защитники могут нанести с помощью артиллерийских орудий, таких как 155-мм гаубицы, уточнил Райс в интервью журналистам. На сегодня США поставили Украине почти 200 155-мм гаубиц.

Кассетные боеприпасы эффективны против личного состава и бронированных целей, добавил эксперт.

Замена обычных артиллерийских снарядов на кассетные должна привести к заметному росту статистики боевых потерь российских войск.

DPICM

Кассетные боеприпасы (DPICM) — артиллерийские боеприпасы или ракеты класса земля-земля, боеголовки которых содержат дополнительные снаряды. Эти "бомбочки" взрываются для того, чтобы взрываться на оптимальном расстоянии от цели для большего охвата территории.

Напомним, что ВСУ, по данным украинских аналитиков из DeepState, отошли назад, россияне, же продвинулись на Сватовском направлении.

Также сообщалось, что Россия получила воздушное превосходство, из-за которого контрнаступление ВСУ зашло в тупик.