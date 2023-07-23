Змінять хід війни: найближчими тижнями DPICM замінять осколково-фугасні снаряди ЗСУ, — ЗМІ

За словами Деніела Райса, ексспеціального радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, боєприпаси подвійного призначення, які з'являться на озброєнні України, охоплюють значну площу — і призведуть до стрибка в статистиці втрат російських військ.

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Незабаром російські втрати зростатимуть ще швидше, у міру того, як Україна застосовуватиме поставлені США касетні боєприпаси. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на колишнього радника ЗСУ.

Представники Вашингтона також заявили, що Київ ефективно використовує новий різновид зброї проти сил РФ.

"Навіть останні кілька днів показали, що DPICM (вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення) "змінюють правила гри", — заявив Деніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача України генерала Валерія Залужного.

Найближчими тижнями DPICM замінять осколково-фугасні снаряди, які раніше передали Україні, що значно збільшить шкоду, яку українські захисники можуть завдати за допомогою артилерійських знарядь, таких як 155-мм гаубиці, уточнив Райс в інтерв'ю журналістам. На сьогодні США поставили Україні майже 200 гаубиць калібру 155-мм.

Касетні боєприпаси ефективні проти особового складу і броньованих цілей, додав експерт.

Заміна звичайних артилерійських снарядів на касетні має призвести до помітного зростання статистики бойових втрат російських військ.

DPICM

Касетні боєприпаси (DPICM) — артилерійські боєприпаси або ракети класу земля-земля, боєголовки яких містять додаткові снаряди. Ці "бомбочки" вибухають на оптимальній відстані від цілі для більшого охоплення території.

Нагадаємо, що ЗСУ, за даними українських аналітиків із DeepState, відійшли назад, росіяни ж просунулися на Сватівському напрямку.

Також повідомлялося, що Росія отримала повітряну перевагу, через яку контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут.