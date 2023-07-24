Удары из САУ Krab: ВСУ разбили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Оккупанты, по словам генерал-полковника Александра Сырского, готовились к штурму в районе стратегической трассы Е-40, однако их позиции были выявлены аэроразведкой. Некоторые россияне после прилетов бросили своих погибших товарищей и сбежали.

Бойцы ВСУ на Бахмутском направлении нанесли решительные удары по группе российских оккупантов, которые планировали осуществить ночную атаку на украинские позиции. В результате этих противодействий, солдаты армии РФ понесли значительные потери и были разгромлены украинскими силами. Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram-канале.

"Штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40", — объяснил генерал.

Тем не менее, благодаря оперативности и эффективности аэроразведчиков 30-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных Сил Украины (30 ОМБр ВСУ), планы противника были предотвращены. Еще находясь на пути к месту назначения, аэроразведчики обнаружили группы интервентов. Сообщив об этом, они смогли оперативно скорректировать огонь самоходной артиллерийской установки "Krab" 26-го артиллерийского батальона (26 АБр). Благодаря точному огню "Krab", украинские силы нанесли эффективные удары по позициям противника и предотвратили предстоящую угрозу.

"После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись", — рассказал Сырский.

Публикация соответствующего видео от аэроразведчика 30-го отдельного мотострелкового батальона ВСУ "Ragnar" стала важным доказательством успешности операции и дефолтингом взаимодействия различных воинских подразделений.

"Хорошая работа", — отметил генерал действия бойцов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля сообщил, что ВСУ держат оборону Марьинки. Сейчас это один из самых тяжелых участков фронта. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут оборону Марьинки с осени 2022 года.

Генерал-полковник Александр Сырский также рассказал, что у ВСУ есть возможность ответить только одним выстрелом на каждые 7-8 выстрелов противника. Это создает сложности для ВСУ и делает быстрый результат в боях практически невозможным.