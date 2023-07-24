В Крыму прогремели мощные взрывы: более 10 БПЛА атаковали полуостров (фото, видео)

Оккупационные власти подтвердили, что один из украинских беспилотников попал в склад БК, из-за чего в районе объявлена частичная эвакуация населения.

В Джанкойском районе оккупированного Крыма раздаются взрывы. Представитель российской власти Сергей Аксенов подтвердил атаку более десятка БПЛА — уверяет, что часть сбила российская ПВО. При этом на видео с места событий видно столб дыма и слышны звуки, похожие на детонацию БК. О деталях ситуации в Крыму говорится в сообщениях местного паблика "ЧП Симферополь" и в Telegram-канале Аксенова.

Первые сообщения о чрезвычайных происшествиях в Крыму появились в сети около 7:30 — речь шла о том, что закрыто движение по Крымскому мосту. Несколькими минутами позже опубликовали сообщение о 2 взрывах возле села Красногвардейское. Также уверяли, что после первых взрывов громкие звуки продолжились.

На опубликованном видео виден столб дыма над возможным местом удара.

Глава оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что полуостров атаковали 11 беспилотников. По его словам, большинство беспилотников "приземлили" силы ПВО и РЭБ. Однако один дрон попал в склад БК в Джанкойском районе.

Несколькими минутами позже Аксенов сообщил о закрытии дороги, которая направляется из Джанкоя в Симферополь. По его словам, это делается "в целях безопасности". Отдельно глава оккупационной администрации объявил об эвакуации населения, проживающего в радиусе 5 км от склада БК.

Красногвардейское — поселок в центральном районе Крыма. Через населенный пункт проходит автодорога М18, которая соединяет Джанкой и Симферополь.

Автодорога М16 в Крыму — Джанкой-Красногвардейское-Симферополь

Отметим, пока нет официального подтверждения от ВСУ, которая объяснила бы громкие звуки, взрывы и столб дыма в Крыму.

На карте военных объектов портале "Радио Свобода" можно увидеть, какие именно базы ВС РФ есть неподалеку. В частности, в 7 км к северу — село Веселое, возле которого расположена авиабаза "Веселое". Согласно данным OSINT-расследователей, база не принимает самолеты, но на ней россияне планировали разместить ПВО и РЛС.

Авиабаза "Веселое" возле Красногвардейского в Крыму

Напоминаем, в сети опубликовали спутниковые фотографии военного объекта ВС РФ возле села Октябрьское, сделанные до и после ударов БПЛА. На фотографиях заметно столб дыма от пожара, который пылает возле взлетно-посадочной полосы. Также заметны следы от вторичной детонации БК.

Между тем 22 июля появилось официальное подтверждение атаки ВСУ по складу БК в Октябрьском. Представитель оккупационной власти Аксенов подтвердил, что произошло попадание в склад БК.