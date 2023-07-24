"Никаких признаков": в ISW объяснили, почему "Вагнер" в Беларуси не представляет угрозы для Украины (фото)

Американские аналитики уверяют, что "вагнеровцы" не имеют достаточного количества вооружения, которое необходимо для наступления. Даже если наемникам Евгения Пригожина предоставят механизированную технику — они не будут представлять угрозы союзникам.

Боевики ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, не представляют угрозы для Украины и Польши. Об этом говорилось в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

"Нет никаких признаков того, что бойцы "Вагнера" в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления на Украину или Польшу без значительного перевооружения, поскольку условием соглашения Путина-Лукашенко-Пригожина о прекращении вооруженного восстания было то, что "Вагнером" было передано такое оружие Министерству обороны России", — говорилось в отчете.

В частности, снимки главной базы "вагнеровцев" в Целе, Осиповичи, опубликованные 23 июля, указывают на то, что на территории базы и вокруг нее припаркованы транспортные средства, среди которых преобладают сотни легковых автомобилей, небольшие грузовики и около 35 полуприцепов.

База ЧВК "Вагнер" в Целе, Осиповичи

База ЧВК "Вагнер" в Целе, Осиповичи

Таким образом ЧВК "Вагнер" в Беларуси не будет представлять военной угрозы для Украины и Польши, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Однако даже в таком случае они не будут представлять серьезной угрозы для НАТО.

Также российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили свои заявления о том, что контрнаступление Украины провалилось. Однако в ISW считают, что еще рано оценивать украинское контрнаступление, поскольку Украина еще имеет незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте.

Напомним, 23 июля на переговорах с Путиным Лукашенко пожаловался на "вагнеровцев" в Беларуси, которые просят отправить их на Запад, чтобы устроить "экскурсии в Варшаву и Жешув".

Ранее Фокус подробно писал о мятеже Евгения Пригожина в РФ 23-24 июня. Тогда он вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" почти дошел до Москвы, однако боевиков отправили в Беларусь из-за неудачного восстания. В частности, "вагнеровцы" находятся в селе Цель Осиповичского района Могилевской области, там недавно Евгений Пригожин зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".