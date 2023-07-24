Стратегический объект: ГУР намекает на возможности новых ударов по Крымскому мосту (видео)

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, мост обеспечивает российские войска на всем оккупированном юге. В то же время Украина имеет возможность нанести удары и препятствовать логистике.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для "Мы — Украина" заявил, что Крымский мост является стратегически важным объектом, с которого поставляют вооружение войскам РФ.

17 июля Крымский мост в очередной раз был атакован. По словам Скибицкого, мост является стратегически важным объектом для РФ еще со времен аннексии Крыма, когда не удалось создать так называемую "Новороссию" и получить сухопутный коридор с территории РФ на полуостров. Поэтому он уже годами является ключевым для обеспечения российской группировки войск на всем оккупированном юге Украины, включая временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

"Любое нанесение потерь или препятствование функционированию этого объекта — это существенный удар для Российской Федерации. ... Есть возможность наносить удары и прежде всего препятствовать логистическому обеспечению российских войск", — заявил Скибицкий.

Вместе с тем Скибицкий добавил, что мост является сложным сооружением, которое обеспечивает ВС РФ.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для Украины, потому что РФ построила его незаконно и он является враждебным объектом.

В ночь на 17 движение на Керченском мосту было остановлено в связи с тем, что 145-я опора со стороны Краснодарского края обвалилась. Местные жители заявили, что слышали посреди ночи громкие взрывы.