Не только "зерновая сделка": в NYT оценили значение Одессы для Украины в войне с РФ

Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы и теперь "не гарантирует безопасности" кораблей, следующих через море.

Россия активизировала атаки на Одессу и стремится подорвать значение Украины в связующем звене с мировой экономикой. Об этом информирует The New York Times.

Южный город давно выполняет для нашего государства функцию основного морского порта. Издание информирует о том, что российские захватчики целятся в транспортные объекты города беспилотниками и ракетами. Глава Кремля таким образом намерен уничтожить инфраструктуру, которая позволяет Украине организовывать крупный экспорт зерна и обеспечивать мир продовольствием.

Три порта, окружающие Одессу, являются крупнейшими на территории Украины и включают единственный глубоководный порт государства. В целом до масштабной войны около 70 процентов общего импорта и экспорта Украины осуществлялось морем. Через Одесские порты проходило почти две трети этой торговли. В соответствии с Черноморской зерновой инициативой, в прошлом году при посредничестве ООН и Турции, украинские корабли отправились из портов Одессы и других городов, пройдя блокаду России. Суда транспортировали продукты, необходимые для поддержания стабильных мировых цен. Теперь, когда РФ в одностороннем порядке вышла из соглашения, Москва "не гарантирует безопасности" кораблей, следующих через море.

Дмитрий Баринов, заместитель главы Администрации морских портов Украины, заявил, что из-за того, что главный порт закрыт и подвергается нападениям, Одесса находится в подвешенном состоянии.

"Порт, который функционирует — это жизнь для Одессы", — сказал Баринов.

Обстрелы Одессы ночью 23 июля

Российские войска 23 июля атаковали Одессу. В результате нападения жилые дома и администрации подверглись разрушениям. По последним данным, по меньшей мере один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, госпитализированы. Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ были повреждены.

Напомним, 20 июля стало известно, что в Одессе российская ракета повредила консульство Китая. Представители ОВА заявили, что враг пытается ликвидировать портовую инфраструктуру и не обращает внимания на административные объекты.