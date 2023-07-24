Наступление несмотря на "стену обстрелов": в Минобороны рассказали о новых успехах ВСУ на фронте (карта)

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, бойцам Сил обороны удается продолжать наступательные действия несмотря на 400 тысяч снарядов, которыми враг "заливает" украинские позиции.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, рассказала о деталях контрнаступления ВСУ и о действиях ВС РФ на восточном и южном направлениях. По ее словам, удалось освободить 16 кв. км площади, при этом враг пытается противодействовать "стеной" артиллерийских ударов, а также минными полями и авиаобстрелами. Об этом представительница Минобороны рассказала в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам Маляр, на юге и востоке россияне используют различные методы для сопротивления продвижению ВСУ. В частности, на востоке россияне в течение недели использовали 400 тыс. снарядов — то есть около 60 тыс. снарядов в день. Чиновница отметила, что мощность этих обстрелов возросла. На юге бойцы Сил сопротивления, кроме обстрелов, встречаются с минными полями, но продвигаются, хотя и медленно, вперед.

На восточном отрезке фронта спикер сказала несколько слов относительно ситуации вокруг Бахмута. ВСУ ведут боевые действия южнее и севернее населенного пункта, в то время как сам город стал ловушкой для врага — он под обоюдными обстрелами, при этом россияне маневрировать не могут.

Южнее Бахмута горячее всего возле сел Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка — именно здесь освобождено около 4 кв. км. Севернее — продолжаются бои: "враг держится за каждый сантиметр и метр территории", — утверждает Маляр.

Ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 24 июля 2023 года

На юге в течение прошлой недели удалось освободить 12 кв. км территории, рассказала Маляр. Также она перечислила населенные пункты, возле которых продолжаются боевые действия: Новоданиловка, Вербовое, Роботино, Приютное, Малая Токмачка, Старомайорское. Есть определенные успехи: ведется аэроразведка, разведываются минные поля, наносятся огневые поражения по позициям ВС РФ и готовятся двигаться вперед.

Ситуация в Запорожье по состоянию на 24 июля 2023 года

На других участках фронта — Купянском, Лиманском (возле Серебрянского лесничества), Авдеевском и Марьинском — Сил обороны держат позиции и враг не продвигается, заявила Маляр.

Отметим, на днях произошли определенные изменения на линии фронта на востоке, которые отражены на онлайн-карте боевых действий сообщества DeepState:

на юго-запад от Сватово россиянам удалось продвинуться на 2-3 км возле населенных пунктов Ковалевка-Кармазиновка, при этом военный обозреватель Константин Машовец подтверждает особое внимание противника к этому участку фронта и уверен, что враг здесь "надорвется";

Ситуация возле Сватово по состоянию на 24 июля 2023 года

к северу от Авдеевки враг подвинул Силы обороны на 500 возле села Веселое — по словам Машовца, теперь враг будет пытаться здесь провести ротацию сил и возобновить атаку.

Ситуация возле Авдеевки по состоянию на 24 июля 2023 года

Напоминаем, в ночь на 24 июля ВС РФ атаковали украинские речные порты на Дунае. В результате обстрела дронами-камикадзе Shahed-136 полностью разрушен ангар, в котором хранилось зерно, и ранены минимум шесть человек.

Между тем утром этого же дня громко было в оккупированном Крыму. Представители местной власти сообщили, что состоялась атака беспилотников неизвестного происхождения, 11 из которых якобы сбили российские силы ПВО. Однако все же есть попадание в склад БК в Джанкойском районе.