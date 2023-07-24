"Боялся за жизнь и здоровье": суд наказал украинца за отказ от мобилизации

Военнообязанный получил повестку, успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, однако в определенный момент не явился в военкомат. В приговоре суда сказано, что мужчина раскаялся и признал свою вину.

В период действия военного положения в Украине, в связи с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации, стали более частыми случаи уклонения от мобилизации. Один из таких случаев был зафиксирован в Тернопольской области, в связи с чем было начато судебное расследование. Об этом стало известно из приговора Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным источника, мужчина получил повестку, но решил избежать мобилизации, потому что опасался за свою жизнь и здоровье.

В материалах дела отмечается, что военнообязанный получил повестку, успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Тем не менее, в указанную дату он не явился в военкомат и не предоставил объяснений или уведомления о причинах своего неприбытия.

"Не явился в связи с болезнью. При этом в больницу в связи с состоянием он не обращался… Однако отметил, что испытывал страх за свою жизнь и здоровье, поэтому уклонялся от призыва. В настоящее время критически оценивает свои действия и раскаивается в содеянном", — отмечается в приговоре суда.

Военнообязанный был приговорен к лишению свободы сроком в 3 года и 1 месяц, однако суд заменил этот срок на 1 год испытательного срока при определенных условиях. Если в течение этого года он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, то ему будет предоставлено условное освобождение.

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