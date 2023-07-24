Россия модернизирует вертолет Ка-52: появились ли машины на фронте в Украине (фото)

Модернизированный вариант вертолета получил улучшенную оптико-электронную систему ГОЭС-451М, комплекс обороны Л418 "Моноблок" и управляемые ракеты ЛМУР.

В сети появились снимки новой модификации модернизированного боевого вертолета Ка-52М, который уже находится на вооружении России. Вероятно, российские усовершенствованные Ка-52 "Алигатор" уже появились на передовой и участвуют в полномасштабном вторжении в Украину. О том, что из себя представляет вертолет Ка-52М рассказал эксперт Пьотр Бутовски в материале War Zone.

Автор публикации пишет, что новые Ка-52М появился на трех фотографиях, размещенных на канале Fighterbomber в Telegram. На одной из них машина имеет свежую окраску, что свидетельствует о том, что он был поставлен недавно. Между тем точно определить локацию, где были сделаны фото невозможно, хотя нельзя и исключить, что они были сделаны на оккупированной части территории Украины.

Ка-52М с новыми датчиками. Источник: Fighterbomber

"Сообщения о применении Ка-52М в Украине уже появлялись в СМИ, но они не были подкреплены никакими снимками", — отмечает Бутовски.

Что представляет собой Ка-52М

5 апреля 2019 года компания "Камов" получила от Министерства обороны РФ контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Авангард-4", целью которой являлась разработка модернизированного Ка-52М. Фактические работы начались значительно раньше, чем было предусмотрено контрактом, и к этому времени новое оборудование и вооружение, используемое на Ка-52М, было практически готово.

Первый Ка-52М совершил первый полет после переоборудования 10 августа 2020 года. Согласно контракту, машина должна была завершить все испытания и быть готовым к серийному производству к концу сентября 2022 года.

Вертолет получил модернизированную оптико-электронную систему ГОЭС-451М, обновленный комплекс связи БКС-50М, а также систему управления оружием СУО-806ПМ. Наиболее существенным дополнением к вооружению вертолета является появление управляемой ракеты ЛМУР с дальностью полета до 14,5 км в зависимости от высоты пуска.

Характеристики ракеты ЛМУР

Были проведены и другие модернизации самого вертолета. Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным термоэлементом, что позволяет вертолету работать в более широком диапазоне температур, в том числе в Арктике.

Шасси оснащено колесами с повышенной грузоподъемностью и износостойкостью, вертолет также имеет внешнее светодиодное освещение. Кабина экипажа имеет улучшенную эргономику и лучше приспособлена для полетов в очках ночного видения.

Ка-52М имеет максимальную взлетную массу около 12,4 тыс. кг, максимальную скорость 300 км в час, потолок 5 500 м, и дальность полета 460 км.

На фото стрелка "1" указывает на оптико-электронную систему ГОЭС-451М, установленную под передней частью фюзеляжа. В турели размещены тепловизор, телевизионная камера, лазерный дальномер/целеуказатель, вывод лазерного луча на противотанковые ракеты, а также лазерный трекер пятна. Система обеспечивает повышенную дальность обнаружения и распознавания, соответствующую дальности действия новых видов оружия, в том числе ракеты ЛМУР.

Стрелка номер "2" указывает на ультрафиолетовый датчик предупреждения о ракетном нападении (ПРН) Л418-2 производства казанского ОАО "ГИПО", входящий в состав комплекса обороны Л418 "Моноблок". Четыре таких датчика размещаются по бокам носовой части фюзеляжа и на хвостовой стреле, охватывая все 360 градусов вокруг вертолета.

Стандартная ГОЭС-451 (слева) и модернизированная оптико-электронная турель ГОЭС-451М

Стрелка номер "3" указывает на небольшой воздухозаборник на нижней стороне обтекателя в передней части фюзеляжа; с другой стороны, симметрично, еще один аналогичный воздухозаборник. Таких воздухозаборников нет ни в одном из ранее замеченных вертолетов Ка-52, отмечает Бутовски. Он обеспечивает охлаждения антенны РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) "Резец" от компании "Заслон", которая проходит испытания на этом вертолете. Разработчики утверждают, что данная РЛС способна обнаруживать группы танков на дистанции до 30 км.

"Нужно дождаться дополнительных изображений Ка-52М в его новом варианте, чтобы получить больше ясности о точной конфигурации этой новой версии, а также о том, находится ли он уже в Украине или участвует там в войне", — подытожил эксперт.

Напомним, в июне российские войска стали более активно применять ударные вертолеты Ка-52 на юге Украины. Однако для борьбы с ними на вооружении ВСУ есть системы SHORAD, как советских образцов, таких как 9К330 "Тор", так и западных ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и Gepard.