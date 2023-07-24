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"Использовал конспирацию": в Киеве задержали бывшего одесского военкома, — ГБР (фото)

Татьяна Ковальчук
Фото: ГБР | В Киеве задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова

Бывший начальник областного ТЦК Евгений Борисов, как уверяют правоохранители, скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.

24 июля в Киеве работники Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, два дня продолжались активные поиски и, в конце концов, он был обнаружен и задержан в Киеве.

Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и т.д.

Учитывая попытки бывшего начальника Одесского ТЦК и СП скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Задержание бывшего одесского военкома
Фото: ГБР
Задержание бывшего одесского военкома
Фото: ГБР
Задержание бывшего одесского военкома
Фото: ГБР

Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также правоохранители будут исследовать материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно признаков незаконного обогащения бывшего военкома на более 188 млн грн.

В субботу, 22 июля, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Бывшего военкома подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения — совершении уголовного преступления (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Напомним, 28 июня стало известно, что одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности. По словам спикера ОК "Юг", после увольнения Евгения Борисова с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки его обязанности были возложены на заместителя начальника этого центра.

В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины и отстранило военкома от должности.