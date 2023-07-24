ВСУ получили первые танки Leopard 1A5: как их использовать войску, — Forbes

Аналитики считают, что Leopard 1A5 надо использовать, как и французские ББМ AMX-10RC. Не следует бросать их на передний край, лучше держать чуть дальше и уничтожать российские цели с расстояния.

На прошлой неделе Германия передала Украине танки Leopard 1A5. Всего ВСУ получат около 130 таких машин. Forbes разбирались, как они помогут украинской армии.

Первые Leopard 1 в версии A5 начали поступать в Украину. Теперь Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска или ВМС должны решить, как их использовать. Опыт морпехов с французскими ББМ AMX-10RC может помочь сформировать тактику, пишут в издании. Несмотря на различия между машинами, они имеют две общие черты:

точные 105-мм пушки;

слабое бронирование.

Leopard 1A5 будет менее уязвимым к осколкам, которые имеют весомое влияние на AMX-10RC, потому что вместо колес у него гусеницы. Они менее уязвимы к таким последствиям вражеских атак. Поэтому Leopard 1A5 надо использовать то, что они научились делать с французскими машинами. Развертывать достаточно далеко от переднего края, чтобы они избегали мощных ударов врага, а также бить оккупанта 105-мм пушками с расстояния в пару километров.

Leopard 1A5 имеет слабое бронирование, но точную пушку

Также авторы приводят пример армии Дании. В 1994 году во время операции ООН в Боснии, сербские Т-55 беспокоили огнем миротворческие силы ООН. Тогда датские Leopard подкрались к Т-55 ночью, потому что имели лучшую оптику, что позволило уничтожить три машины и склад боеприпасов. Командование приказало покинуть зону операции до рассвета, потому что знали насколько уязвима броня танков. Более тяжелые машины могли бы и дальше выполнять задачи, однако еще в 1994 году стало понятно, что это не танк, а мобильная пушка — тяжелая огневая мощь без сильной защиты.

"Какая бы украинская бригада не получила первые Leopard 1A5, она должна пропустить сквозь себя болезненный урок, что танки немецкой разработки... на самом деле не являются танками", — резюмируют журналисты.

Напомним, 21 июля Германия доставила Украине первые 10 танков Leopard 1A5. Несмотря на слабое бронирование машины имеют качественную оптику и пушку.

19 июля СМИ писали, что Испания отправит Украине 4 восстановленных танка Leopard 2A4 уже на этой неделе.