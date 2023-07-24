Модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее, — спикер ВСУ (видео)

Крылатая ракета Х-32 является модернизированной версией советской разрушительно ракеты Х-22, пояснил полковник Юрий Игнат. Теперь она способна развивать скорость до 5,4 тыс. км в час и преодолевать расстояние в 1000 км.

Российские военные конструкторы модернизируют ракеты воздушного и наземного базирования. В частности, прошла модернизация ракеты Х-22, которая теперь в улучшенном варианте стала — Х-32 с повышенной дальностью и точностью. Об этом 24 июля в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, еще в 2016 Россия поставила на вооружение крылатую ракету Х-32, которая имеет большую дальность и точность, чем старые советские ракеты Х-22 "Буря".

"Х-32 — это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно в 16-м году в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная Х-22", — пояснил Игнат.

Также полковник отметил, что неизвестно сколько именно российскому ВПК удалось изготовить этих ракет, но они уже точно применялись в Украине.

Ранее о модернизации ракет в РФ также рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что кроме появления Х-32, которая имеет дальность полета до 1000 км со скоростью до 5,4 тыс. км в час, Россия провела модернизацию противокорабельной ракеты "Оникс" для ударов по наземным целям, а также комплекса С-300.

Вадим Скибицкий о модернизации российских ракет (смтореть с 04:29)

Соединенный Штаты пока отказались предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. 22 июля обозреватели The Washington Post сообщили, что в администрации Джо Байдена не рассматривают поставки Украине данного вида вооружений, поскольку его передача может нести угрозу для безопасности США.