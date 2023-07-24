Не контролируют небо над столицей: в ГУР прокомментировали атаку БПЛА на Москву

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, события, которые произошли в Москве, будут только набирать обороты пока оккупанты не оставят украинскую территорию.

Режим Владимира Путина не контролирует воздушное пространство даже над собственной территорией. Так прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов события в Москве в эфире телемарафона.

По словам Юсова, атака беспилотников на Москву — это хорошие новости, которые всем нравятся. Факты взрывов показывают, что РФ не контролирует воздушное пространство над столицей.

"Взрывы в Москве, где расположены ключевые объекты военного командования РФ, показывают, что даже небо над такими объектами режим Путина не контролирует", — прокомментировал Юсов.

Также он добавил, что подобные события будут набирать обороты пока оккупанты не покинут территорию Украины. Кроме этого Юсов прокомментировал взрывы в Крыму заявив, что они деморализуют РФ. Уже много оккупантов, как говорит представитель ГУР, вывезли свои семьи с полуострова, потому что они понимают опасность пребывания в Крыму. Полуостров не является безопасным тылом.

Напомним, утром 24 июля Москву атаковали беспилотники. Взрывы прогремели возле здания Минобороны РФ, офиса "Леруа Мерлен" и других объектов.

Также украинские издания распространили информацию, что за взрывами в Москве может стоять ГУР. Была проведена спецоперация.