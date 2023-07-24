Запахло освобождением: в Крыму мужчина на пляже послал россиян за российским кораблем (видео)

В Крыму оккупационная полиция задержала жителя Севастополя, который на пляже обматерил россиян, которые, по его словам, "понаехали" на полуостров.

Житель Севастополя в оккупированном Крыму получил административный арест за оскорбления в адрес России и россиян. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Инцидент произошел на пляже в Гагаринском районе Севастополя. По информации полиции, местный житель находился под действием алкоголя и "внезапно" начал выкрикивать ругательства в адрес россиян и России.

Видео обнародовали в сети. На кадрах слышно, как мужчина бранью обратился к отдыхающим из РФ, которые находились на пляже, и требовал от них и от России убираться с полуострова.

Мужчину разыскали и составили на него протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Он раскаялся в содеянном и извинился.

"Гагаринский районный суд на основании предоставленных материалов признал злоумышленника виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", — сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, что в Одессе задержали таксиста, который оправдывал действия армии РФ в Украине и восхвалял Путина. После скандальной съемки таксиста задержала патрульная полиция, поскольку пассажирка сфотографировала и передала в службу номера пророссийски настроенного жителя Одессы.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции.