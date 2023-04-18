"Я переосмыслил": любитель "русского мира" из Одессы извинился перед украинцами (видео)

Мужчине уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Там он записал видео с извинениями перед украинцами и военными.

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В Одессе задержали таксиста, который оправдывал действия армии РФ в Украине и восхвалял Путина, он уже извинился. Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах сегодня, 18 апреля, передает Фокус.

Через несколько часов после публикации видео таксиста остановила полиция. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Там он записал видео с извинениями перед украинцами и военными на чистейшем украинском языке.

"Хочу извиниться перед гражданами Украины, военнослужащими ВСУ, перед матерями наших погибших воинов за то, что негативно высказывался в отношении Украины и что не верил в победу нашей страны над врагом", — говорит таксист.

История с пророссийским таксистом из Одессы

Известно, что видео, на котором водитель службы такси рассказывал своей пассажирке про "русский мир", появилось в социальных сетях 14 апреля. На видео видно, как таксист по имени Александр объясняет своей пассажирке, что Украине лучше быть с Россией, поскольку страны, по его мнению, схожи по ментальности.

"Мы на Западе — 3-сортный брак. В то же время для россиян мы такие же", — убеждает девушку водитель.

Когда девушка спросила, почему они отрезают головы нашим пленным, таксист возразил, что это неправда, потому что она не знает, как делаются "фейки". По его мнению, ситуацию с отрезанием головы украинскому военному могли снять солдаты ВСУ, потому что "россияне не выкладывали бы такое в интернет".

"Для меня Путин — один из величайших политиков современности", — заявляет водитель. Президента Украины Владимира Зеленского он окрестил "просто говорящей головой".

Александр высказал мнение, что сейчас идет война США с Россией, изнасилования украинок он окрестил "издержками войны", а президента РФ Владимира Путина, по его мнению, "поддерживает 80% населения".

В понедельник, 17 апреля, одесский активист Демьян Ганул сделал заявление, что сразу же после скандальной съемки таксиста задержала патрульная полиция, поскольку пассажирка сфотографировала и передала в службу номера пророссийски настроенного жителя Одессы.