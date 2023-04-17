"Изнасилования - это издержки войны": в Одессе задержали любителя "русского мира" (видео)

Таксист Александр из Одессы, который заверял свою пассажирку, что "Путин - "величайший политик", был задержан полицией в тот же день и сейчас проходит проверку в СБУ.

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В Одессе "наказали" за пророссийские убеждения одного из таксистов, который на днях убеждал свою пассажирку, что "Россия не проиграла ни одной войны". Об этом сообщил в своем Telegram-канале одесский активист Демьян Ганул.

История с пророссийским таксистом из Одессы

Известно, что видео, на котором водитель службы такси рассказывал своей пассажирке про "русский мир", появилось в социальных сетях 14 апреля. На видео видно, как таксист по имени Александр объясняет своей пассажирке, что Украине лучше быть с Россией, поскольку страны, по его мнению, схожи по ментальности.

"Мы на Западе — 3-сортный брак. В то же время для россиян мы такие же", — убеждает девушку водитель.

Когда девушка спросила, почему они отрезают головы нашим пленным, таксист возразил, что это неправда, потому что она не знает, как делаются "фейки". По его мнению, ситуацию с отрезанием головы украинскому военному могли снять солдаты ВСУ, потому что "россияне не выкладывали бы такое в интернет".

"Для меня Путин — один из величайших политиков современности", — заявляет водитель. Президента Украины Владимира Зеленского он окрестил "просто говорящей головой".

Александр высказал мнение, что сейчас идет война США с Россией, изнасилования украинок он окрестил "издержками войны", а президента РФ Владимира Путина, по его мнению, "поддерживает 80% населения".

Полиция задержала таксиста в тот же день

В понедельник, 17 апреля, одесский активист Демьян Ганул сделал заявление, что сразу же после скандальной съемки таксиста задержала патрульная полиция, поскольку пассажирка сфотографировала и передала в службу номера пророссийски настроенного жителя Одессы.

По словам Ганула, водителя передали СБУ, где ему было объявлено подозрение по ст. 436 ч.2 (отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников).

"Сейчас этот ватник находится под стражей и ожидает суда. А после суда, я вангую, что будет тюрьма, ведь тюрьма — это было бы логичное завершение его истории", — подчеркнул активист.

Напомним, в конце февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП пророссийского блогера Дмитрия Скворцова, который готовил заказные материалы для российских информационных ресурсов "Русская народная линия" и "Одна Родина"

В конце марта, водитель такси в Одессе попал в скандал из-за нежелания выключить по просьбе пассажира песню российского музыканта. Спор о музыке перерос в заявления таксиста о том, что ракеты в украинские дома летят не из России, а из Америки.