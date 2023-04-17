"Зґвалтування — неминучі на війні": в Одесі затримали любителя "російського світу" (відео)

Таксист Олександр із Одеси, який запевняв свою пасажирку, що "Путін — найвеличніший політик", був затриманий поліцією того ж дня й зараз проходить перевірку в СБУ.

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В Одесі "покарали" за проросійські переконання одного з таксистів, котрий нещодавно переконував свою пасажирку, що "Росія не програла жодної війни". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі одеський активіст Дем'ян Ганул.

Історія з проросійським таксистом із Одеси

Відомо, що відео, на якому водій служби таксі розповідав своїй пасажирці про "російський світ", з'явилося в соціальних мережах 14 квітня. На відео видно, як таксист на ім'я Олександр пояснює своїй пасажирці, що Україні краще бути з Росією, оскільки країни, на його думку, схожі за ментальністю.

"Ми на Заході — 3-й сорт. Водночас для росіян ми такі самі", — переконував дівчину водій.

Коли пасажирка запитала, чому росіяни відрізають голови нашим полоненим, таксист заперечив, що це неправда, бо вона не знає, як робляться "фейки". На його думку, ситуацію з відрізанням голови українському військовому могли зняти солдати ЗСУ, бо "росіяни не викладали б таке в інтернет".

"Для мене Путін — один із найвеличніших політиків сучасності", — повідомив водій. Президента України Володимира Зеленського він охрестив "головою, яка просто говорить".

Олександр висловив думку, що зараз триває війна саме США з Росією, зґвалтування українок він охрестив "неминучими на війні", а президента Росії Володимира Путіна, на його думку, "підтримує 80% населення".

Поліція затримала таксиста того ж дня

У понеділок, 17 квітня, одеський активіст Дем'ян Ганул зробив заяву, про те, що одразу після скандальної зйомки таксиста затримала патрульна поліція, оскільки пасажирка сфотографувала та передала патрулю номери проросійськи налаштованого мешканця Одеси.

За словами Ганула, водія передали СБУ, де йому було оголошено підозру за ст. 436 ч.2 (заперечення збройної агресії РФ і глорифікація її учасників).

"Зараз цей ватник перебуває під вартою та чекає на суд. А після суду, я вангую, що буде в'язниця, адже в'язниця — це було б логічне завершення його історії", — підкреслив активіст.

Нагадаємо, наприкінці лютого співробітники Служби безпеки України затримали на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП проросійського блогера Дмитра Скворцова, котрий готував рекомендовані матеріали для російських інформаційних ресурсів "Російська народна лінія" та "Одна Батьківщина".

Наприкінці березня водій таксі в Одесі потрапив у скандал через небажання вимкнути на прохання пасажира пісню російського музиканта. Суперечка про музику переросла в заяви таксиста про те, що ракети в українські будинки летять не з Росії, а з Америки.