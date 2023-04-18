"Я переосмислив": любитель "росского мира" з Одеси вибачився перед українцями (відео)

Чоловіку вже повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Там він записав відео з вибаченнями перед українцями та військовими.

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В Одесі затримали таксиста, який виправдовував дії армії РФ в Україні та вихваляв Путіна, він уже вибачився. Відповідне відео з'явилось у телеграм-каналах сьогодні, 18 квітня, передає Фокус.

За кілька годин після публікації відео таксиста зупинила поліція. Зловмиснику вже повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Там він записав відео з вибаченнями перед українцями та військовими українською мовою.

"Хочу вибачитись перед громадянами України, військовослужбовцями ЗСУ, перед матерями наших загиблих воїнів за те, що негативно висловлювався щодо України і що не вірив у перемогу нашої країни над ворогом", — каже таксист.

Історія з проросійським таксистом із Одеси

Відомо, що відео, на якому водій служби таксі розповідав своїй пасажирці про "російський світ", з'явилося у соціальних мережах 14 квітня. На відео видно, як таксист, на ім'я Олександр пояснює своїй пасажирці, що Україні краще бути з Росією, оскільки країни, на його думку, схожі за ментальністю.

"Ми на Заході — 3-сортний сорт. Водночас для росіян ми такі самі", — переконує дівчину водій.

Коли дівчина спитала, чому вони відрізають голови нашим полоненим, таксист заперечив, що це неправда, бо вона не знає, як робляться "фейки". На його думку, ситуацію з відрізанням голови українському військовому могли зняти солдати ЗСУ, бо "росіяни не викладали б таке в інтернеті".

"Для мене Путін — один із найбільших політиків сучасності", — заявляє водій. Президента України Володимира Зеленського він охрестив "головою, що просто говорить".

Олександр висловив думку, що зараз триває війна США з Росією, зґвалтування українок він охрестив "витратами війни ", а президента РФ Володимира Путіна, на його думку, "підтримує 80% населення".

У понеділок, 17 квітня, одеський активіст Дем'ян Ганул зробив заяву, що одразу після скандальної зйомки таксиста затримала патрульна поліція, оскільки пасажирка сфотографувала та передала у службу номери проросійськи налаштованого мешканця Одеси.