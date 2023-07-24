"Недопустимо": Зеленский высказался о решении Польши и в дальнейшем блокировать экспорт зерна

Польский премьер-министр заявлял, что страна не будет открывать границу с Украиной для агропродукции после 15 сентября. Президент Владимир Зеленский рассказал, что власти готовятся к "любому развитию событий".

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу экспорта украинских зерновых продуктов. Деталями он поделился 24 июля в своих соцсетях.

"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий", — написал лидер.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины понятна. Он назвал блокирование экспорта агропродукции после 15 сентября "ни в каком виде не допустимым".

"Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать", — отметил президент.

Экспорт зерна из Украины: Польша отказывается открывать границы

Ранее, 19 июля состоялась встреча министров сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. После нее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует открывать границу с Украиной после 15 сентября.

15 сентября — дата, когда должен истечь срок моратория Еврокомиссии на импорт зерна из Украины. Моравецкий объяснил свое решение риском дестабилизации рынков в Польше.

"Все, что плохо для польского аграрного хозяйства, должно быть либо заблокировано, либо изменено, либо компенсировано. Это позиция правительства Республики Польша", — сказал чиновник.

В то же время премьер подчеркнул, что Польша осуществляет транзит украинских зерновых продуктов.

Как писал Фокус, проблемы с экспортом украинского зерна возникли еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Украина начала экспортировать зерно через сухопутную границу с Польшей, однако это привело к возмущению среди местных фермеров. Дело в том, что агропродукцию, которая должна была идти через страну транзитом, нередко продавали на ее территории.

В конце концов правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии с требованием наладить отслеживание экспорта зерновых продуктов из Украины.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия держит 400 миллионов людей в заложниках. Он сообщил, что 23 июля ВС РФ снова целились в хранилище украинского зерна.

Представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что США и страны-союзники готовы оказать поддержку в вывозе зерна из Украины. Он предположил, что зерно будут экспортировать сухопутными путями.