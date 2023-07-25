Выбросил на помойку: в Крыму украинский патриот сорвал флаг ЧВК "Вагнер" на горе Ай-Петри (фото)

Украинский патриот заявил, что специально поднялся на одну из самых высоких гор полуострова, чтобы сорвать флаг российских наемников.

Наемник ЧВК "Вагнер" во время отпуска установил на вершине горы Ай-Петри (высота 1 234 метра) в оккупированном Крыму флаг своей группировки. Об этом 23 июля сообщил командир 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук у себя в Telegram.

Наемник ЧВК Вагнер в Крыму

Однако в комментариях к публикации некий украинский патриот Дмитрий сообщил, что поднялся на гору и сорвал флаг российских наемников, а затем выбросил его на помойку.

"Слава Украине! Сегодня поднялся на Ай Петри и выбросил эту тряпку в мусорку", — написал крымчанин.

Также он опубликовал фотографии с сорванным флагом ЧВК "Вагнер".

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против. По его словам, победа — это больше, чем возвращение всех оккупированных территорий. Залужный хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.

Также сообщалось, что в Крыму мужчина на пляже послал россиян за российским кораблем. В Крыму оккупационная полиция задержала жителя Севастополя, который на пляже обматерил россиян, которые, по его словам, "понаехали" на полуостров.