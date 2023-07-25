Выбросил на помойку: в Крыму украинский патриот сорвал флаг ЧВК "Вагнер" на горе Ай-Петри (фото)

Украинский патриот заявил, что специально поднялся на одну из самых высоких гор полуострова, чтобы сорвать флаг российских наемников.

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Наемник ЧВК "Вагнер" во время отпуска установил на вершине горы Ай-Петри (высота 1 234 метра) в оккупированном Крыму флаг своей группировки. Об этом 23 июля сообщил командир 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук у себя в Telegram.

Наемник ЧВК Вагнер в Крыму

Однако в комментариях к публикации некий украинский патриот Дмитрий сообщил, что поднялся на гору и сорвал флаг российских наемников, а затем выбросил его на помойку.

"Слава Украине! Сегодня поднялся на Ай Петри и выбросил эту тряпку в мусорку", — написал крымчанин.

Также он опубликовал фотографии с сорванным флагом ЧВК "Вагнер".

В Крыму украинский патриот сорвал флаг ЧВК "Вагнер"

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против. По его словам, победа — это больше, чем возвращение всех оккупированных территорий. Залужный хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.

Также сообщалось, что в Крыму мужчина на пляже послал россиян за российским кораблем. В Крыму оккупационная полиция задержала жителя Севастополя, который на пляже обматерил россиян, которые, по его словам, "понаехали" на полуостров.