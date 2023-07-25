Викинув на смітник: у Криму український патріот зірвав прапор ПВК "Вагнер" на горі Ай-Петрі (фото)

Український патріот заявив, що спеціально піднявся на одну з найвищих гір півострова, щоб зірвати прапор російських найманців.

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Найманець ПВК "Вагнер" під час відпустки встановив на вершині гори Ай-Петрі (висота 1 234 метри) в окупованому Криму прапор свого угруповання. Про це 23 липня повідомив командир 3 ОШБр Дмитро Кухарчук у себе в Telegram.

Найманець ПВК Вагнер у Криму

Однак у коментарях до публікації якийсь український патріот Дмитро повідомив, що піднявся на гору і зірвав прапор російських найманців, а потім викинув його на смітник.

"Слава Україні! Сьогодні піднявся на Ай Петрі і викинув цю ганчірку в смітник", — написав кримчанин.

Також він опублікував фотографії зі зірваним прапором ПВК "Вагнер".

У Криму український патріот зірвав прапор ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти. За його словами, перемога — це більше, ніж повернення всіх окупованих територій. Залужний хоче зробити настільки сильну армію, щоб ніхто більше не нападав на Україну.

Також повідомлялося, що в Криму чоловік на пляжі послав росіян за російським кораблем. У Криму окупаційна поліція затримала жителя Севастополя, який на пляжі обматюкав росіян, які, за його словами, "понаїхали" на півострів.