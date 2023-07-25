РФ начала создавать собственные морские дроны со взрывчаткой: что известно

Изделие выглядит очень "сырым", однако утверждается, что оно сможет нести до 200 кг взрывчатого вещества.

В сети появились фотография, вероятно, российской версии морского дрона с 200 кг взрывчатки. Об этом сообщает ряд украинских телеграм-каналов.

В открытом доступе появилась фотография с деревянным корпусом морского дрона. Заявляется, что он должен нести до 200 кг взрывчатки. При этом сам дрон выглядит очень "сырым" и выглядит самодельным изделием из дерева. Ранее в росСМИ заявили, что РФ планирует создать в оккупированном Севастополе и Мариуполе центры по разработке беспилотников и надводных дронов. Однако утверждалось, что они будут исключительно "гражданского" назначения.

В Defense Express добавляют, что на фотографиях скорее видно деревянный макет, на котором отрабатывают расположение отдельных элементов оборудования на будущих изделиях, чем уже готовую машину. Внутри не видно, где будет отсек с основным оборудованием, а также где будет размещаться силовая установка. Также в издании обращают внимание, что пульт управления очень схож с тем, что оккупанты используют на наземной безэкипажной технике.

"Платформа М" с джойстиком управления

В частности такой джойстик есть на роботизированной системе "Платформа-М". В этом случае сигнал от пульта управления действовал на расстоянии до 1,5 км. А кроме джойстика должен быть компьютер. При этом стоит отметить, что применение морских дронов со стороны РФ было один раз. В феврале Генштаб подтвердил, что РФ применила морской дрон, однако без деталей. С тех пор нового применения морских дронов-камикадзе не было.

При этом деревянный корпус может быть оправдан в двух случаях: желание максимально удешевить стоимость производства и сделать изделие почти невозможным к обнаружению.

Напомним, 20 июля росСМИ писали, что в Черном море заметили морской дрон SeaTrac Systems SP48 для разведки.

20 июля в британской разведке заявили, что Черноморский флот окажется в опасности после выхода РФ из зерновой сделки.