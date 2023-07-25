Депортация детей продолжается: мэр Мелитополя рассказал, кого оккупанты похищают чаще всего

В России украинских детей удерживают в "непонятных" учреждениях или отдают на воспитание в "нужные" семьи.

Оккупанты депортируют украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию. Наиболее незащищенными являются сироты и дети, которых лишили родительской опеки. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Р*шисты и их пособники продолжают депортировать и воровать детей с временно оккупированных территорий. Наиболее незащищенные — сироты и дети, лишенные родительской опеки", — сказал Иван Федоров.

По его словам, депортацию детей враг проводит под видом добрых намерений. В частности, во время отчета за год работы фейковое "Министерство труда и соцполитики Запорожской области" заявило о том, что "опекунов нашли" 223-м несовершеннолетним.

Федоров заявил, что наших детей принудительно вывозят в Россию вопреки всем правовым нормам. На территории врага несовершеннолетние получают российское гражданство. Также их удерживают "в непонятных заведениях или воспитываются в "нужных" семьях".

Иван Федоров считает, что Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова продемонстрировала пример всему миру, поскольку Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на ее арест за депортацию украинских детей.

"Должны остановить озверевшего врага, который посягает на самое дорогое — наших детей. Ждем деоккупации. На освобождение наших людей и возвращение наших детей", — добавил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, 18 июля Фокус сообщал, что оккупанты начали вывозить украинских детей в Беларусь. Тогда как в помощи РФ в депортации украинских детей признался и Красный Крест Беларуси. Однако там назвали это миротворческой миссией.

Также незаконный вывоз детей оправдывает белорусская пропаганда. В частности, это называют гуманитарной помощью, ведь таким образом они "спасают бедных детей".