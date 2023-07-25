"Сожгли целую вражескую колонну": как "Грады" уничтожают врага под Бахмутом (фото)

Артиллеристы говорят, что на самом деле старенький "Град" довольно меткий, если максимально близко подходить к вражеским целям. Потому что чем дальше цель, тем выше разлет реактивных снарядов.

Украинские военные из отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко уничтожают российские силы на Бахмутском направлении. Об этом сообщает АрмияInform.

В районе ожидания всегда дежурит несколько экипажей БМ-21 "Град" на Бахмутском направлении. Машины готовы к выполнению боевых действий. Как только они получают координаты от командно-наблюдательного пункта, то военные выходят на боевую позицию и наносят удары осколочно-фугасными боеприпасами.

Военные компенсируют экономию боеприпасов точностью Фото: АрміяInform

По словам командира машины Владимира, в последние дни они получили только две цели за трое суток, потому что враг сбавил темпы. Еще совсем недавно они имели по 12 задач в сутки — по российским посадкам, позициям, артиллерии и другим вражеским объектам. Военные стараются выбирать позиции как можно ближе к вражеским целям, потому что чем дальше к цели, тем больше разлет реактивных снарядов.

"Сейчас стреляем меньше, но если цель хорошая, достойная внимания, то можем по ней не обычные 5-10 снарядов выпустить, а несколько десятков. Вот, в прошлую смену мы хорошо попали по их колонне, которая заезжала в Бахмут. Причем стреляли ночью, но разведка подтвердила, что сожгли колонну полностью", — рассказывает Владимир.

Фото: АрміяInform

Также он добавляет, что "Град" довольно точный, только иногда требуется корректировка после первого залпа. Эффективность была бы больше, если бы на одну цель выпускали 80-120 снарядов, как требует "книжка". Но приходится экономить боеприпасы и прицельно атаковать.

Прикрывают "Грады" украинские расчеты ПВО по типу ЗРК "Стрела" или другие. Но и оккупанты имеют достаточно средств поражения, поэтому военные всегда меняют позицию после стрельбы.

Напомним, 25 июля в Генштабе сообщили о продвижении в районе Андреевки, где удалось выбить врага.

24 июля аэроразведчики показали Бахмут с высоты птичьего полета. От города остались руины.