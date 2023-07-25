Россия давно планировала выход из "зерновой сделки" и атаки на украинские порты, — ГУР

ГУР Минобороны обнародовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства РФ, в котором описан план по препятствованию зерновой инициативе. Согласно документу, российские инспекторы проверяли суда по специальным методическим документам и максимально снизили объем зерна, вывозимого в рамках "зерновой сделки".

Российская Федерация давно планировала обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины — они являются частью плана выхода агрессора из Черноморской зерновой инициативы. В случае продолжения морских перевозок украинских зерновых, Москва прибегнет к шантажу и террористическим атакам, рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Россия планировала обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры задолго до формального объявления и решения Кремля выйти из зерновой инициативы.

"Есть целый ряд доказательств, и сегодня эти документы будут обнародованы, свидетельствующие о том, что р*шисты целенаправленно в рамках зерновой сделки осуществляли препятствия для проверки судов, умышленно ставили задачу уменьшения количества украинского зерна, которое должно было попадать за границу в рамках "зерновой сделки", — сообщил он.

Юсов отмечает, что за реализацию этого плана в России исполнители получали награды от российского руководства. По его словам, частью террористического плана РФ стали удары по украинской портовой, зерновой инфраструктуре, а также уничтожение запасов зерна, которое уже было зафрахтовано и должно было попасть в страны, нуждающиеся в этом зерне.

Представитель ГУР отметил, что Россия уже не скрывает, что занимается "глобальным пиратством и ведет абсолютно геноцидную войну". При этом, по его словам, оккупанты вредят не только Украине, но и миру, поскольку речь идет о возможном срыве международных продовольственных программ, изменениях в ценовой политике на зерно. По его мнению, такие действия приведут к уменьшению количества стран, правительств, политиков, которые еще относятся с симпатией к режиму Путина.

Юсов также отметил, что в случае реализации зерновой сделки без России, в ответ будут шантаж и террористические атаки.

"Любой формат, в котором террористы присутствовали, а после его изменения будут исключены из него, то это не усиление для их режима. Они будут пробовать рвать и метать, пробовать проводить ИПСО, продолжать террористические атаки. Да, будут. Они и так это делают", — отметил представитель ГУР.

Юсов отметил, что есть правило — не поддаваться на шантаж террориста. По его словам, мотивы путинского режима не гуманные, ведь речь не идет о заботе продовольственной программой ООН или о судьбе стран Африки и Азии.

"Это абсолютно имперские шовинистические мотивы. Главным из которым остается уничтожение Украины, украинцев как нации. И об этом нужно говорить миру", — сказал он.

Напомним, 25 июля ГУР Минобороны обнародовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства РФ, в котором описан план по препятствованию зерновой инициативе. Согласно документу, российские инспекторы проверяли суда по специальным методическим документам и максимально снизили объем зерна, вывозимого в рамках "зерновой сделки". В документе также указаны этапы "уничтожения" зерновой инициативы.

Добавим, что после официального выхода из зерновой сделки, российские военные начали обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины. Так, в ночь на 19 июля россияне повредили ракетами типа "Оникс" и Х-22 зерновой и масляный терминалы портов Одессы и Черноморска. В частности, в порту Черноморска обстрелами уничтожено 60 тысяч тонн зерна. В ночь на 21 июля, враг атаковал Одесскую область ракетами "Калибр". Одна из ракет попала в зернохранилище сельскохозяйственного предприятия, пожар уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed инфраструктуру порта города Рени на Дунае. В результате атаки был уничтожен терминал с зерном и повреждены резервуары для хранения других грузов. Атака на порт Рени привела к резкому подорожанию пшеницы на мировых биржах.