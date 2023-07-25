Зрив "зернової угоди": ГУР опублікувало секретну доповідь, яку готували для Кремля (фото)

Згідно з даними розвідки, російська сторона робила акцент на використанні різних технологій з метою перешкоджання реалізації зернового коридору, що зрештою призвело до повного розриву угоди.

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Головне управління розвідки оприлюднило закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва РФ, у якій описується план із перешкоджання зерновій угоді. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Згідно з опублікованою закритою доповіддю, основний акцент було зроблено на використанні різних технологій з метою перешкоджання реалізації зернового коридору, що в кінцевому підсумку призвело до повного розриву угоди. Основною місією так званого "спільного координаційного центру" було максимальне зниження обсягу зерна, яке вивозилося в рамках зернової угоди.

Документ детально описує, що якісна перевірка суден стала одним із ключових заходів для обмеження неконтрольованого зростання експорту зерна з українських портів. Російські інспектори проводили інспекції суден у суворій відповідності з розробленими методичними документами, що визначають порядок проведення таких перевірок.

У результаті цих інспекцій участь у зерновій ініціативі було обмежено для 46 суден, а рух 303 суден було обмежено на загальний термін 342 доби. Ці заходи виявилися ефективними для перешкоджання неконтрольованому збільшенню обсягу експорту зерна з українських портів у рамках зернової угоди.

Етапи "знищення" зернової угоди

Заходи зі зриву Зернової угоди було розбито на кілька етапів.

На першому, за ініціативою російського президента, було призупинено участь РФ у ЗС з 29.10.22 по 03.11.22.

Згідно з документом, це призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн у жовтні до 2,6 у листопаді.

На наступному етапі було вжито заходів щодо обмеження доступу суден у порт Южний, скорочення кількості інспекційних команд (не більше двох) і припинення реєстрації зерновозів.

Ці дії дали змогу російській владі ефективно обмежити кількість суден, які прямують до українських портів, і суттєво знизити обсяг експорту продовольства з України. У результаті українському Києву стало неможливим експортувати близько 20 мільйонів тонн вантажів.

Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалася з українських портів 7,8 млн тонн припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023 року).

Особливу увагу було приділено запобіганню зриву поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми. Організатори вирішили припинити спроби українських сторін використовувати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України", що передбачала використання суден, зафрахтованих по лінії Всесвітньої продовольчої програми. Тепер реєстрація таких суден здійснюється лише після надання письмових зобов'язань про те, що вони не братимуть участі в подібних незаконних акціях.

У підсумку автори доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дасть змогу, під час розв'язання подібних завдань, досягти високого рівня ефективності за найкоротший термін".

У ГУР вважають, що в разі продовження зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

На думку українського відомства, документ свідчить про те, що всі дії, спрямовані на зрив Зернової угоди, є частиною заздалегідь розробленого плану. Вони вважають, що цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури є лише черговим кроком у здійсненні цього плану.

План РФ щодо руйнування зернової угоди План РФ щодо руйнування зернової угоди План РФ щодо руйнування зернової угоди План РФ щодо руйнування зернової угоди

Нагадаємо, що 21 липня Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна. За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.

Також американські аналітики заявили, що Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива. За словами експертів ISW, у Кремлі можуть зіпсувати відносини з країнами, які залежать від поставок зерна з України.