"Пот артиллериста бережет кровь пехоты": Залужный показал работу пушки "Гиацинт" (видео)

Артиллерия врага — это первоочередная цель для украинских защитников, а артиллерийские дуэли с российскими захватчиками происходят постоянно.

Расчет пушки "Гиацинт" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка работает на одном из самых сложных направлений. Об этом в Telegram-канале сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.

Боец под псевдонимом "Ганс" отметил, что под руководством опытных военных установка способна продемонстрировать эффективные результаты. Он отметил, что артиллерия выполняет важнейшую задачу по поддержке подразделений, которые сосредоточены на переднем крае.

"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так", — говорит командир артиллерийской батареи.

Украинские военные рассказали, что пытаются приложить максимальные усилия для того, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев. Артиллерия врага — это первоочередная цель для украинских защитников. Артиллерийские дуэли с российскими захватчиками происходят постоянно.

Артиллерия ВСУ в боях с россиянами

Эксперты считают, что украинская артиллерия завоевывает преимущество в контрбатарейной борьбе. Бойцы пытаются прорвать российские оборонительные рубежи. Военный обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн ведут контрбатарейную борьбу, постепенно захватывая преимущество.

По мнению аналитика Юлиана Репке, российская ПВО не способна противостоять высокоточной артиллерии НАТО, которой располагают ВСУ на юге страны. Он считает, что российская армия больше не превосходит ВСУ в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте. К такому выводу эксперт пришел после просмотра видео, на котором ракета РСЗО HIMARS уничтожает российскую дальнобойную пушку "Гиацинт-Б" калибра 152 мм.

Напомним, 25 июля военный раскрыл, что надо ВСУ для успешных ударов дронами по РФ. По словам Юрия Касьянова, сейчас удары по Москве и другим регионам России наносят небольшие подразделения без единого плана и стратегии.