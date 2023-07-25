Одно из крупнейших приобретений: Литва выделит 2 млрд евро на приобретение танков

В Литве планируют создать легкую пехотную дивизию, в которой будет полноценный танковый батальон. Сейчас продолжаются дискуссии, какой именно танк выберут.

Главный советник президента Кястутис Будрис заявил, что Литва готовится к приобретению танков на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщает Delfi.

Литва готовится выделить 2 млрд евро для приобретения танков в армию. В стоимость войдет не только стоимость машин, но и боеприпасы, логистика и обучение экипажей.

Однако пока продолжаются дискуссии, какие именно танки будет покупать латвийская армия. Потому что 24 июля министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что вскоре с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях приобретения танков. Но уже сегодня, 25 июля Будрис сообщил, что пока не принято решение относительно конкретной модели.

Еще в мае командующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил, что в вооруженных силах сформируют легкую пехотную дивизию в составе трех бригад, а также танкового батальона. Формирование части с танками необходимо по соображениям безопасности.

Напомним, 14 июня Норвегия объявила, что приобретет более 50 танков Leopard 2A8 с дополнительной локализацией.

25 мая СМИ также писали, что Чехия рассматривает возможность приобретения новейшей версии Leopard 2A8 для собственной армии. Речь идет о приобретении до 70 танков.